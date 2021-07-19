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Компания Samsung Electronics планирует расширить свои производственные мощности по производству мобильных устройств. Как сообщает информационный ресурс The Express Tribune, компания заключила в Пакистане соглашение о производстве смартфонов с Lucky Motor Corporation - совместным предприятием Lucky Corp. и Kia Motors.

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Производство будет налажено в Карачи (портовый город в Пакистане), при этом речь не идёт о возведении новых мощностей, поскольку в порту Касим уже есть автозавод, который будет перепрофилирован под другой тип продукции.

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Если же говорить о намерениях Samsung, то вполне возможно, что они продиктованы новой пакистанской политикой MDMP, согласно которой, не менее 80% реализуемых на территории страны смартфонов должны производиться здесь же. А поскольку южнокорейская компания занимает весомую долю на рынке, ей ничего не остаётся, кроме как наладить пакистанское производство, которое позволит избежать падения продаж.

При этом далеко не все 80% смартфонов будут производиться силами Lucky Motor Corporation, хотя ожидается, что доля выпускаемой продукции этой компании будет значительной. Кроме того, Samsung рассчитывает, что сможет создать более сильное звено поставщиков на пакистанском рынке с перспективой снижения себестоимости телефонов и, не исключено, что и рыночных цен.

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А кроме того, южнокорейский лидер сможет остаться на плаву в условиях стремительно растущей конкуренции, обусловленной открытием на территории Пакистана заводов таких китайских производителей, как Realme, Vivo и Oppo.