Японский производитель Japan Display продаст очередной завод LCD-дисплеев, чтобы покрыть убытки
Не секрет, что известный японский производитель Japan Display, специализирующийся на изготовлении жидкокристаллических дисплеев, переживает далеко не самые лучшие времена, вот уже который год демонстрируя нулевую прибыльную отчётность. В итоге в ход пошли заводы, распродажу которых устроила компания в надежде заткнуть свои финансовые дыры.
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Стоит отметить, что этому непопулярному решению предшествовал целый ряд мер для предотвращения дальнейшей стагнации. Среди них совместное сотрудничество с Apple, получение госсубсидий и неоднократные вливания китайских инвесторов. Таким образом, уже 7-й год подряд постоянные убытки явно свидетельствуют о низкой эффективности способов противостояния кризису, которые выбрали в Japan Display.
И вот очередной завод уходит чуть ли не с молотка – сегодня (9.07.2021) компания договорилась о продаже своего тайваньского гиганта, который согласился купить местный производитель Wistron. А перед этим аналогичные сделки были заключены с такими титанами, как Sharp и Apple, которые согласились заплатить за новые производственные мощности немалые суммы.
Тем не менее, сложившуюся ситуацию эти вливания так и не исправили, и Japan Display по-прежнему не хватает средств на то, чтобы наконец-то перейти на производство OLED-дисплеев. То есть производитель и дальше будет работать исключительно для постепенно изживающего себя сегмента LCD.
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Что касается последней сделки с Wistron, то по предварительным данным, она принесёт претерпевающей кризис компании по меньшей мере 72,3 млн. долларов США, что позволит в значительной мере снизить производственные издержки, продолжая закупаться LCD-панелями в Kaohsiung Opto-Electronics и используя их для создания промышленной продукции.
Кроме того, это соглашение сулит японцам рост прибыли на фоне сокращения активов и процент от дальнейших продаж тайваньского производителя, который уже сейчас планирует выйти со своей продукцией на медицинский рынок.
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