Новая функция Private Relay облачного сервиса iCloud будет доступна не всем странам
На днях состоялась конференция WWDC-2021, в рамках которой представителями Apple было сделано заявление, касающееся новой защитной функции Private Relay для сервиса iCloud. Согласно ему, функция не будет доступна в Китае, Беларуси, Казахстане, ЮАР, Туркменистане, Египте, Колумбии, Уганде, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
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Причина отказа в предоставлении новых функциональных возможностей, на которую ссылаются в Apple, заключается в несоответствии законодательных норм, действующих в этих странах. Сама функция подразумевает скрытие пользовательских действий во время веб-серфинга по провайдерским и рекламодательским страницам.
Конечно, не в правилах таких солидных компаний, как Apple, проводить разную политику конфиденциальности в зависимости от того, в каком государстве используется выпускаемая продукция, но это уже далеко не первый компромисс на счету компании.
Возвращаясь к Private Relay, стоит отметить, что вся суть её действия заключается в полной кодировке исходящего из «яблочного» браузера Safari трафика, который впоследствии не может расшифровать ни оператор связи, ни сама компания-производитель. Что же касается пользовательских запросов, то все они отправляются через специально отведённые под эти цели автономные серверы в количестве двух штук.
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Первый из них присваивает юзерам анонимный IP, актуальный для его региона, тогда как второй расшифровывает искомый адрес, осуществляя процесс пользовательского перенаправления по нему. А поскольку оба сервера принадлежат сторонним компаниям, то ни у кого, включая Apple, нет возможности сделать идентификацию пользователя и посещаемых им сайтов.
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