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Известный производитель AOC презентовал новую механическую клавиатуру AGON AGK700, созданную специально для самых притязательных пользователей, привыкших приобретать только высококачественные и удобные в применении аксессуары.

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Достоинство новой клавиатуры AOC не только в её стильном дизайне и эргономичном размещении основных блоков, но и в использовании специального переключателя Cherry MX, рассчитанного на 50 миллионов срабатываний.

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Кроме того, новинка получила поддержку функции N-Key Rollover & 100% Anti-Ghosting, благодаря которой устройство безошибочно распознает даже самые сложные комбинации одновременно нажатых клавиш.

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Из других особенностей стоит выделить наличие RGB-подсветки, передающей до 16,7 миллиона всевозможных оттенков и работающей в 11-ти разных режимах, а также магнитную опору с кожаным покрытием, которая снижает нагрузку на руки в условиях длительной эксплуатации.

Что же касается подключения к ПК, то для этой модели предусмотрен проводной тип с USB-интерфейсом и 1,8-метровым комплектным кабелем, 1000-герцовой частотой опроса 1000 Гц и минимальным временем отклика, равном миллисекунде. Имеется и альтернатива в виде USB 2.0 Type-A.

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Также в верней части клавиатуры нашлось место для поворотного регулятора громкости и программируемых клавиш, включая макро-формат. Стоимость новинки составляет около 180 долларов.