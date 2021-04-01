Motorola выпустит ещё два смартфона G-серии: элегантный Moto G60 и Moto G20 среднего класса
В сети появилась информация о том, что бренд Motorola готовит к выпуску ещё две модели смартфонов G-серии, несмотря на то, что совсем недавно состоялась презентация сразу пяти аппаратов линейки.
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Кроме того, к основному инсайду добавились наглядные рендеры Moto G60 и G20, судя по которым первый аппарат будет оснащён большим дисплеем с отдельно расположенным круглым вырезом под фронтальный модуль вместо более привычной «капли», довольно широкими рамками и подбородком, нехарактерными для флагманских аппаратов, но более чем приличным основным модулем с тройной камерой.
Так, ожидается, что главный датчик получит разрешение на 108 Мп, поэтому с качеством фотографий не должно возникнуть никаких проблем.
Известны и другие характеристики, а в частности, диагональ экрана – 6,78 дюйма, поддержка полноэкранного режима FHD+, 120-герцовая частота обновления и аппаратная основа Snapdragon732 от производителя Qualcomm с хорошей производительностью, но без сетевой поддержки 5G.
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Что касается второй модели G20, то её трудно назвать младшей в линейке, скорее, она другая. Смартфон также получит довольно широкое рамочное обрамление, но с «каплей» под фронтальную камеру, и квадромодуль с основным датчиком на 64 Мп и дополнительными сенсорами разрешением 8 и 2 Мп.
Вся остальная информация держится в секрете, кроме, пожалуй, того, что цены на линейку будут стартовать от 150 евро.
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