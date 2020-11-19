Недорогие и полезные товары с AliExpress: USB-тестер, большой набор отвёрток и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Многофункциональный USB тестер
С помощью этого простого приспособления можно быстро проверить исправность того или иного зарядного устройства, определить их ёмкость и другие параметры. Специально для этого в тестере предусмотрены вольтметр и амперметр с пределом измерения 3,5 - 32 В и до 5 А. Кроме того, здесь есть таймер и цифровой цветной дисплей, а также звуковой сигнал.
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Цена: US $8.20
Большой набор отвёрток
Этот набор от известной компании WORKPRO один из популярных на китайской торговой площадке, ведь он подходит как для силовых, так и для точных работ. Все насадки выполнены из высококачественного стального сплава, а у отвёрток надёжные прорезиненные рукоятки. В комплект также входят удлинитель и удобная пластиковая подставка, для хранения инструментов.
Цена: US $29.25 - 56.25
Мощная отвёртка
Универсальный инструмент, на первый взгляд ничем не отличающийся от обычной отвёртки, но работающий без приложения малейших усилий. Во всяком случае, крутящего момента 2 Нм и ручной затяжки до 10 с удобным реверсом более чем достаточно для того, чтобы в считанные секунды вкрутить или выкрутить любое крепление. Работает инструмент не от сети, а от батарейки на 3,6 вольта и имеет биты по ¼ дюйма.
Цена: US $37.69 - 52.78
Телефон
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Вроде бы ничем не примечательный бюджетник, зато какой автономный, ведь шутка ли, батарея ёмкостью 6800 мАч. А если помножить такой запас прочности на лёгкий, но от этого не менее выносливый пластиковый корпус, а также возможность использовать гаджет в качестве повербанка для другой мелкой электроники, то этому кнопочному телефону и цены нет – идеальный вариант для походов и активного отдыха.
Цена: US $12.58 - 17.76
Мощный уличный фонарик
Если на вашей улице царит беспросветная мгла, то пора брать инициативу в свои руки, приобретя этот замечательный уличный фонарь, который сможет осветить солидную площадь в радиусе 1000 метров. При этом данному осветительному прибору, заряжающемуся через комплектный USB-провод, не страшны ни дождь, ни стужа, ни механические повреждения, поскольку он получил надёжную противоударную и влагостойкую защиту.
Цена: US $8.56 - 20.56
Игровая клавиатура
Идеальное решение для русских заказчиков, поскольку в отличие от абсолютного большинства аналогов с AliExpress эта механическая клавиатура имеет качественно выгравированный шрифт родной кириллицы. Не подкачала и сборка устройства, а также материалы и оснащение в виде алюминиевой основы и многоуровневой подсветки.
Цена: US $32.05 - 47.05
Спортивная камера
Если вы любитель стрит-рейсинга, то эта камера станет незаменимым помощником, который поможет запечатлеть весь драйв на самую долгую память. Именно поэтому устройство получило заострённый форм-фактор, увеличивающий его аэродинамические качества, что особенно актуально, если доводится крепить его на собственный шлем (благо, это не такой громоздкий вариант, как GoPro).
Цена: US $73.10 - 111.80
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Устройство «2 в 1» от Xiaomi
Это не просто колонка, а ещё и беспроводное зарядное устройство для различных гаджетов с выходным потенциалом в 30 Вт. Кроме того, девайс имеет встроенный микрофон, Bluetooth 5.0, широкий частотный диапазон от 60 до 23 тыс. Гц и работает от стандартной сети 220 вольт.
Цена: US $36.99 - 37.92
Распродажа года: Чёрная пятница на AliExpress!
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