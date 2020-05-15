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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-видеорегистратор, универсальный набор инструментов и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Гаечный ключ

Этот регулируемый ключ станет незаменимым подспорьем, как для профессионального сантехника, так и для простого любителя, он выполнен из по-настоящему прочного и надежного металла.

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Инструмент имеет прорезиненную антискользящую рукоятку, прочную размерную фиксацию гайки, а также четыре типоразмера, варьирующиеся в диапазоне от 6 до 12 дюймов.

Цена: US $8.79 - 22.54

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Универсальный набор инструментов

В комплект к этого универсального набора инструментов входит пила сабельного типа, шуруповерт, болгарка со 100-миллиметровыми дисками и даже фонарик, облегчающий работу в условиях плохой видимости. 

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Есть здесь и комплектное зарядное, а также несколько сменных аккумуляторов на 12 В, позволяющих по максимуму увеличить автономность устройства. 

Цена: US $119.99 - 129.99

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Стол-трансформер под ноутбук

Такой столик – идеальное решение для тех, кто вынужден много работать на ПК, ведь для ноутбука и компьютерной мышки предусмотрены две отдельные эргономичные зоны. 

В случае необходимости можно регулировать высоту столешницы, а также угол ее наклона в пределах 160 градусов, не боясь падения устройства, поскольку этому препятствуют специальные защитные бортики. 

Кроме того, столик легко перемещается благодаря своим колесикам, и имеет дополнительный аксессуар в виде контейнера для канцелярских принадлежностей.

Цена: US $38.70 - 50.74

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Беспроводной WiFi-усилитель

Компактное устройство, которое получило весьма стильное и эргономичное оформление, оснащено светодиодной информационной панелью. 

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Радуют и другие характеристики девайса, а именно: обеспечение хорошего устойчивого сигнала, скорость трафика – 300 Мб/с, а также работа в частотном диапазоне от 2,41 до 2,48 ГГц.

Есть возможность заказать товар со склада в Российской Федерации и получить посылку гораздо быстрее, чем это происходит обычно при доставке из Китая.

Цена: US $5.98 - 13.99

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Мини-видеорегистратор

Этот компактный регистратор для автомобиля производства китайского бренда DDPai имеет множество преимуществ, среди которых высокое разрешение 1920 x 1080 пикселей, возможность ведения записи в популярных форматах AVI и MPEG4, а также наличие Wi-Fi-модуля, обеспечивающего быстрое подключение к мобильным устройствам. 

Для полноценной эксплуатации регистратора не помешает скачать специальное программное обеспечение, чтобы затем использовать его для загрузки видео на облачный сервис и других полезных опций.  

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Цена: US $36.99 - 48.09

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