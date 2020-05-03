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Если необходимо определить фазу, полярность и прочие электрические параметры, то этот тестер, разработанный для евророзеток, является отличным вариантом.

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Миниатюрный электронный девайс, оснащённый информативным ЖК-дисплеем с подсветкой и защищённый встроенным предохранителем, в равной мере пригодится как начинающему мастеру, так и профессионалу. Размеры устройства составляют 5,7 х 5,9 см.

Цена: US $4.99

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Универсальный инструмент с максимальной скоростью вращения до 4000 оборотов работает на 18-вольтной аккумуляторной батарее перезаряжаемого типа и позволяет выполнять задачи различной степени сложности.

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Гайковёрт, обладающий высокой мощностью 1280 Вт, максимальным крутящим моментом 588 Нм и массой всего лишь 1,5 кг, подходит для выполнения монтажа, строительства и любых видов ремонтных работ.

Цена: US $32.02 - 37.14

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Эти беспроводные стерео наушники, получившие эффектный дизайн и встроенный микрофон, позволяют слушать любой аудиоконтент через модуль Wi-Fi, работающий в радиусе 10 метров.

Одного полного заряда аккумулятора хватает на 5 часов беспрерывной эксплуатации устройства, а чувствительности в 120 дБ на максимально чистое воспроизведение музыкальных композиций. Наушники синхронизируются со смартфоном и управляются через специальное мобильное приложение.

Цена: US $1.63

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Оригинальный компактный чайник (15 х 10,6 см) со стеклянными окошками, автоматическим подогревом и удобным сенсорным управлением изготовлен из качественной нержавейки и пластика.

Мощность электрочайника 600 ватт обеспечивает нагревание жидкости до 100 градусов за две минуты, а литровой ёмкости хватает не на одну чашку чая или кофе.

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Цена: US $56.35 - 77.54

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Мощный миксер с двумя сменными насадками в считанные минуты взобьёт в пышную пену любую смесь. Заряд устройства осуществляется через комплектный USB-кабель.

Выбор из предусмотренных в миксере трёх режимов работы позволяет регулировать степень взбивания от лёгкой пенки для капучино до крутых пиков из яичных белков.

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Цена: US $11.83

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