На AliExpress не сложно найти нужные и полезные товары, которые продаются по хорошей скидке или имеют выгодную цену. В новом обзоре подобраны такие предложения, которые, несомненно, будут полезны для каждого автомобилиста.

Беспроводная подсветка на колесные диски будет отличным решением для небольшого тюнинга вашего автомобиля.

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Устанавливается данная подсветка достаточно просто, вам не потребуются ни автоэлектрик, ни какие-либо познания в электронике.

Девайс устанавливается на место заглушки диска, главное, чтобы размер соответствовал. Устройство имеет защиту от воды, работает от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечного света, и горит 12 цветами. При остановке автомобиля подсветка выключается сама через 30 секунд.

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Цена: US $6.43

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Это очень популярный видеорегистратор на AliExpress. Несмотря на свою бюджетность, устройство обладает большой функциональностью. Запись ведётся в разрешении 1080Р и этого вполне достаточно.

Есть IPS-дисплей на 4 дюйма. Угол обзора – 170 градусов. Можно также вести запись внутри салона автомобиля. Есть микрофон и много сенсоров. Салонная камера записывает видео в разрешении 720Р.

Цена: US $22.39 - 61.25

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Большие 13,3-дюймовые сенсорные Full HD дисплеи разрешением 1080 х 1920 пикселей крепятся на подголовники передних сидений.

Устройства работают на операционной системе Android 9.0 и оснащены, слотами для SIM-карты и карты памяти, модулями WiFi и Bluetooth. Кроме того, видеоконтент на мониторы можно выводить с помощью HDMI-кабеля.

Цена: US $250.91 - 482.53

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Многие водители сталкивались с тем, что со временем фары начинают хуже светить. Чтобы устранить такую проблему, можно воспользоваться удобным приспособлением для их полировки.

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В его чашу заливается жидкость, которая нагревается, после чего выделяемыми парами проводится полировка. Успешные плоды вашего труда увидите практически моментально. Приспособление работает от автомобильного прикуривателя, поэтому вопроса о дополнительном питании не возникнет.

Цена: US $21.90 - 22.73

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Такая кнопка служит в современных автомобилях для запуска двигателя без ключа. Многие водители покупают для того, чтобы обновить старую кнопку, а некоторые – с целью установки в авто, где данная опция изначально отсутствует.

Кнопка подключается следующим образом: красный провод – садим на 12 В, черный провод – это подсветка, а белый (или жёлтый) провод – переключатель. Диаметр кнопки 5 сантиметров.

Цена: US $21.90 - 22.73

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Этот FM-трансмиттер подключается стандартно к 12 В в гнездо для автомобильного прикуривателя. Такой бюджетный вариант – неплохой способ модернизировать старую автомагнитолу, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки или со смартфона, синхронизированного через модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0.

Благодаря этому девайсу вы сможете отвечать на звонки и разговаривать, не отрывая руки от руля. Также доступно управление громкостью и треками на магнитоле.

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Цена: US $21.90 - 22.73

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