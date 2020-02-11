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Недорогие и полезные товары с AliExpress: 10-дюймовый планшет, геймпад, gps-трекер и другие

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На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!

Беспроводные наушники с микрофоном

Спортивные беспроводные наушники с эргономичными комфортными амбушюрами подходят для работы на устройствах с iOS и Android, имеют микрофон, функцию ответа на звонки "Hands free" и защиту от воды по стандарту IPX7. 

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За передачу аудиоконтента отвечает модуль Bluetooth 5.0, а за автономность зарядный кейс с цифровым дисплеем и аккумуляторной батареей ёмкостью 2200 мАч.

Цена: US $8.00 - 13.60

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Геймпад Microsoft Xbox One

Этот джойстик придётся по вкусу даже самым заядлым геймерам и позволит получить максимальное удовольствие от игрового процесса. 

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Классический форм-фактор, беспроводное подключение через Bluetooth, поддержка вибрации, наличие 3,5-миллиметрового аудиовыхода, широкий радиус действия на 9 метров. 

Цена: US $66,51

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Планшет Apple iPad 10,2 дюйма

Ультратонкий планшет 2019 года выпуска с 10,2-дюймовым экраном разрешением 2160x1620 пикселей, 32-гигабайтным встроенным хранилищем, Wi-Fi и Bluetooth 4.2 работает на 4-ядерном процессоре A10 Fusion под управлением операционной системы iPadOS.

Устройство поддерживает английский и русский языки и имеет стандартный для устройств Apple порт Lightning.

Цена: US $405.72

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GPS-трекер

Теперь можно не бояться за свои ценные вещи, ведь использование миниатюрного GPS -трекера позволит определить их точное местоположение по GPS-навигации, исключив окончательную потерю. 

Так, достаточно просто прикрепить устройство к внутренней части сумки, кошелька или мобильника, чтобы через синхронизированный смартфон контролировать его локацию. 

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Цена: US $8.99 - 11.99

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Универсальный набор торцевых ключей

С таким кейсом любому мастеру нестрашны никакие мелкие поломки, ведь в нём есть всё, что необходимо, начиная с 72-зубчатого храпового ключа и заканчивая шестигранником S2 из легированной стали. 

Для изготовления инструментов и насадок была использована высококачественная хром-ванадиевая сталь, а упорядоченность в комплектном кейсе позволит всегда иметь любую из единиц этого внушительного набора под рукой.

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Цена: US $18.99 - 150.98

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Популярные товары на AliExpress

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