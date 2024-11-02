Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
27DRАTS
Опросы на президентских выборах в США близятся к логическому концу
5 ноября в США пройдут выборы президента. В национальных опросах разница между кандидатами мала, но в поворотных штатах Трамп находится впереди. Достоверность опросов остается вопросом наличия разнообразной базы избирателей.

5 ноября избиратели в США придут на избирательные участки, чтобы выбрать следующего президента. Изначально предполагалось, что это будет реванш выборов 2020 года, но в июле ситуация резко изменилась, когда президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Теперь главный вопрос заключается в том, станет ли она первой женщиной-президентом США или Дональд Трамп обеспечит себе второй срок.

С тех пор как Харрис вступила в гонку в конце июля, она сохраняла небольшое преимущество над Трампом в средних национальных опросах, достигнув к концу августа почти четырехбалльного перевеса. В сентябре и начале октября результаты опросов оставались стабильными, но в последнее время они изменились.

Хотя национальные опросы дают представление о популярности кандидатов, они не могут точно предсказать результаты выборов из-за системы коллегии выборщиков. На кону 538 голосов выборщиков, а кандидату для победы необходимо 270. Большинство штатов постоянно голосуют за одну партию, поэтому исход выборов будет зависеть от нескольких штатов, где идет борьба или «качели».

В настоящее время перевес в голосующих штатах настолько мал, что трудно определить, кто действительно впереди. Опросы в первую очередь предназначены для определения настроений в обществе, а не для точных прогнозов. Учитывая типичную погрешность в три-четыре процентных пункта, любой из кандидатов может показывать как лучшие, так и худшие результаты.

Изучение тенденций с момента вступления Харрис в гонку показывает различия между штатами. В настоящее время Трамп лидирует в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а Харрис сохраняет небольшое преимущество в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, хотя последние опросы показывают, что в Пенсильвании Трамп имеет небольшой перевес. Эти штаты ранее были оплотами демократов, которые Трамп выиграл в 2016 году, а Байден вернул себе в 2020 году. Если Харрис удастся одержать в них победу, ее ждет успех на выборах.

Примечательно, что когда Байден выбыл из гонки, он отставал от Трампа в среднем почти на пять пунктов по семи колеблющимся штатам, причем Пенсильвания имеет особое значение из-за значительного количества голосов выборщиков.

Средние показатели составлены сайтом анализа опросов, связанным с ABC News. Они агрегируют данные различных опросных фирм, гарантируя, что в список попадают только авторитетные источники, раскрывающие свою методологию и количество участников.

Опросы и раньше недооценивали поддержку Трампа, а погрешность национального опроса в 2020 году была самой высокой за последние 40 лет. Аналитики предполагают, что в 2016 году результаты были искажены из-за изменения мнения избирателей в последние дни кампании и обилия избирателей с высшим образованием. В 2020 году трудности с охватом сторонников Трампа привели к неточностям в опросах, а уникальные обстоятельства, связанные с пандемией и высокой явкой, еще больше усложнили прогнозы.

С тех пор опросные организации внесли коррективы, и промежуточные выборы 2022 года были признаны одним из самых успешных циклов в отрасли. Однако отсутствие Трампа в бюллетене ставит вопрос о том, смогут ли эти изменения устоять перед разнообразной и нерегулярной базой избирателей, которую он привлекает. Придется подождать до дня выборов, чтобы увидеть, как будет развиваться эта динамика.

#политика #камала харрис #выборы сша 2024
+
Написать комментарий (0)
Волкер: Трамп может потребовать от Путина вывода войск с Украины до инаугурации
Эксперт Блохин: Трамп не будет просить Путина вывести войска с Украины
Bloomberg: Среди властей Украины усиливается пессимизм по поводу хода российской СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2025 году Samsung выпустит Galaxy S25 Slim с новым дизайном и минимальной толщиной
4
Samsung закрывает 4 нм, 5 нм и 7 нм производственные мощности из-за низкого спроса
3
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
6
Опубликован подробный неофициальный список мобильных устройств Samsung с поддержкой One UI 7
+
На юге России построили новую автомагистраль, которая соединит воедино двенадцать автодорог
+
Tesla впервые в своей истории подписала контракт со знаменитостью, которая должна стать лицом марки
1
Две галактики IC 2163 и NGC 2207 в процессе столкновения и слияния в одну
+
В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike
+
Бурятские штурмовики показали стальной бункер ВСУ, который теперь будет служить нуждам ВС РФ
+
Red Magic 10 Pro прошел сертификацию 3C
3
Realme GT 7 Pro получит режим подводной съемки
+
PlayStation готовит 10 новых экранизаций своих игр
+
Российские подразделения приближаются к населённому пункту Разлив
+
Intel будет по-прежнему пользоваться услугами TSMC в будущем
+
Второй этап реконструкции Восточного полигона увеличит провозную способность БАМа и Транссиба
+
В Сети появился список устройств, которые первыми получат Xiaomi HyperOS 2.0
+
Металлургический завод в Ростовской области сдадут в 2025 году - строительство затянулось на 11 лет
+
Microsoft выпустила исправление для приложений, которые не работают на Windows 10
2
Утечка функций One UI 7: что ждет пользователей Samsung с новым выпуском бета-версии
1
Apex Legends больше не поддерживается на Linux и Steam Deck
+

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
3
От "Необузданной Силы" до "Павшего Ордена": краткий обзор игр во вселенной "Star Wars"
2
О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью
26
«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире
6
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
55
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
17
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
2
Тест ретро-ПК на основе AMD K8 в сопровождении Geforce 3 TI и Sound Blaster Live 5.1
9
Обзор PocketBook 634 Verse Pro Color – уникальной цветной 6-дюймовой модели с E Ink Kaleido 3
7
Почему инженеры СССР не стали копировать немецкие «Тигры»
9

Сейчас обсуждают

FelsheR-молодец
21:53
Х8/16 на ддр4 хватит всем.)
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Владимир Кукушкин
21:51
Один родственник матери- поляк, в 41-ом ему было лет 12- он пошел помогать партизанам-, его гестаповцы схватили и в гестапо мальчишку били железными прутьями- пока не.....его мать сошла с ума....но у...
МИД Польши заявил, что Варшава оказала помощь Киеву гораздо больше, чем другие страны
lucul
21:49
Мде ....)))) Весь секрет Тигра - это его отменное 8.8см Kwk .36 орудие. По сути весь Тигр построен вокруг 8.8см пушки Kwk.36 - она единственное орудие Вермахта ,которое уверенно поражало КВ-1 на вс...
Почему инженеры СССР не стали копировать немецкие «Тигры»
nonses84
21:42
На русский переведи?
Власти США готовят «план спасения Intel» на случай, если компания не справится с кризисом
RandomXP
21:40
AM4 будет еще долго актуален в сегменте средне-бюджетного гейминга - Ryzen 7 5700X3D еще паку поколений видеокарт среднего сегмента будет раскрывать при цене $200 - это прям бесценно.
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Владимир Кукушкин
21:39
Вот Зеленский и выдал как относится Краина к Польше- гоните бабло!- нет бабла- эта Польша нам и на фиг не нужна!- и вообще по ней Волынь плачет!
МИД Польши заявил, что Варшава оказала помощь Киеву гораздо больше, чем другие страны
nonses84
21:38
Да оленей желающих отдать по больше бабла всегда много.
Рост продаж iPhone помог Apple за 4 квартал 2024 года получить доход $94,93 млрд
nonses84
21:36
К чему тут новость для школоло?
Фанаты определили возможную дату выхода второго трейлера GTA VI – 22 ноября
ebatorуа
21:33
смотрю фанатики ждут
Фанаты определили возможную дату выхода второго трейлера GTA VI – 22 ноября
RandomXP
21:32
Есть отличный форм-фактор U2 - предпочитаю его использовать. Есть переходники с М2 и с PCI-E X4 Надежность и скорость - это про U2 Покупать только б/у если для дома
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем