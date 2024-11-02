5 ноября в США пройдут выборы президента. В национальных опросах разница между кандидатами мала, но в поворотных штатах Трамп находится впереди. Достоверность опросов остается вопросом наличия разнообразной базы избирателей.

5 ноября избиратели в США придут на избирательные участки, чтобы выбрать следующего президента. Изначально предполагалось, что это будет реванш выборов 2020 года, но в июле ситуация резко изменилась, когда президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Теперь главный вопрос заключается в том, станет ли она первой женщиной-президентом США или Дональд Трамп обеспечит себе второй срок.

С тех пор как Харрис вступила в гонку в конце июля, она сохраняла небольшое преимущество над Трампом в средних национальных опросах, достигнув к концу августа почти четырехбалльного перевеса. В сентябре и начале октября результаты опросов оставались стабильными, но в последнее время они изменились.

Хотя национальные опросы дают представление о популярности кандидатов, они не могут точно предсказать результаты выборов из-за системы коллегии выборщиков. На кону 538 голосов выборщиков, а кандидату для победы необходимо 270. Большинство штатов постоянно голосуют за одну партию, поэтому исход выборов будет зависеть от нескольких штатов, где идет борьба или «качели».

В настоящее время перевес в голосующих штатах настолько мал, что трудно определить, кто действительно впереди. Опросы в первую очередь предназначены для определения настроений в обществе, а не для точных прогнозов. Учитывая типичную погрешность в три-четыре процентных пункта, любой из кандидатов может показывать как лучшие, так и худшие результаты.

Изучение тенденций с момента вступления Харрис в гонку показывает различия между штатами. В настоящее время Трамп лидирует в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а Харрис сохраняет небольшое преимущество в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, хотя последние опросы показывают, что в Пенсильвании Трамп имеет небольшой перевес. Эти штаты ранее были оплотами демократов, которые Трамп выиграл в 2016 году, а Байден вернул себе в 2020 году. Если Харрис удастся одержать в них победу, ее ждет успех на выборах.

Примечательно, что когда Байден выбыл из гонки, он отставал от Трампа в среднем почти на пять пунктов по семи колеблющимся штатам, причем Пенсильвания имеет особое значение из-за значительного количества голосов выборщиков.

Средние показатели составлены сайтом анализа опросов, связанным с ABC News. Они агрегируют данные различных опросных фирм, гарантируя, что в список попадают только авторитетные источники, раскрывающие свою методологию и количество участников.

Опросы и раньше недооценивали поддержку Трампа, а погрешность национального опроса в 2020 году была самой высокой за последние 40 лет. Аналитики предполагают, что в 2016 году результаты были искажены из-за изменения мнения избирателей в последние дни кампании и обилия избирателей с высшим образованием. В 2020 году трудности с охватом сторонников Трампа привели к неточностям в опросах, а уникальные обстоятельства, связанные с пандемией и высокой явкой, еще больше усложнили прогнозы.

С тех пор опросные организации внесли коррективы, и промежуточные выборы 2022 года были признаны одним из самых успешных циклов в отрасли. Однако отсутствие Трампа в бюллетене ставит вопрос о том, смогут ли эти изменения устоять перед разнообразной и нерегулярной базой избирателей, которую он привлекает. Придется подождать до дня выборов, чтобы увидеть, как будет развиваться эта динамика.