Это самый крупный профсоюз на сегодняшний день в индустрии видеоигр Северной Америки

Около 300 сотрудников по обеспечению качества в ZeniMax Media, теперь дочерняя студия Microsoft, которой принадлежит Bethesda и другие разработчики, включая Arkane Studios, MachineGames и другие, создали профсоюз.

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Как сообщает Kotaku, рабочие создали профсоюз с работниками связи Америки, точно так же, как это сделали до них группы в Raven Software и Blizzard Albany, но число в 300 человек значительно превышает все предыдущие усилия и теперь является крупнейшим профсоюзом в североамериканской индустрии видеоигр.

ZeniMax WorkersUnitedunion объединяет несколько североамериканских студий, принадлежащих ZeniMax Media, а не только отдельному разработчику, и, как утверждается, включает в себя большинство сотрудников отдела контроля качества компании. Microsoft заявила, что сохранит нейтралитет в этом процессе и не будет пытаться отговорить работников от достижения официального признания.

Сотрудники отдела контроля качества - одни из самых низкооплачиваемых, перегруженных работой и наиболее ненадежных сотрудников в крупных игровых компаниях, и сотрудники ZeniMax не являются исключением. Как сообщал Kotaku ранее в этом году, тем, кто участвовал в сложной разработке Fallout 76, приходилось сталкиваться с длительными периодами кризиса и даже проблемами со здоровьем, предположительно вызванными длительными периодами переутомления. Через свой новый профсоюз под названием ZeniMax Workers United группа заявила, что хочет решить проблемы, связанные с планированием, оплатой труда и подотчетностью руководства.

“Большая оплата - вот главная проблема для большинства из нас”, - сказал Kotaku один из нынешних тестировщиков QA, пожелавший остаться анонимным. “Преимущества прекрасны, я просто не зарабатываю достаточно денег, чтобы они имели значение”.

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Первоначально Microsoft пообещала сохранять нейтралитет в вопросах профсоюзов в рамках своей заявки на одобрение регуляторами сделки по приобретению Activision Blizzard стоимостью 68,7миллиардов долларов. CWA объявила о своей поддержке слияния в результате этого шага, который происходит по мере того, как усилия по объединению в профсоюзы усиливаются и в других областях технологий, в том числе в Apple и Google. Но настоящая проверка просвещенной позиции Microsoft по организации труда состоится за столом переговоров, когда работники ZeniMax попытаются договориться об оплате, льготах и других условиях труда в рамках своего первого контракта.