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DOK404 За пост начислено вознаграждение
Игрокам Pokémon Scarlet и Violet надоели баги и лаги и они пытаются вернуть деньги
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 Pokémon Scarlet и Violet, новая игра из известной серии про сбор монстров от Game Freak, с момента её запуска 18 ноября продажи были приостановлены из-за объективно ужасной технической производительности, которую затмевает только огромное количество сбоев. (По крайней мере, одна ошибка хороша: она позволяет вам легче охотиться на блестящих покемонов). Эти две игры явно не были готовы к прайм-тайму, и теперь некоторые игроки требуют возмещения от Nintendo.

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Пример того почему люди хотят вернуть деньги :

У "Скарлет и Вайолет" был хороший  запуск. Среди недостатков - замедленная до уровня черепахи частота кадров, всплывающая ужасающая графика, а также персонажи и монстры, пронизывающие друг в друга. Даже покеболы создают некоторые странные проблемы, такие как исчезновение декораций или сбой камеры. Недостатки, казалось бы, бесконечны, они так сильно влияют на игровой процесс, что Scarlet и Violet стали играми серии, получившими худшие отзывы.

На Reddit покупатели требуют возврата средств за свои цифровые покупки с момента официального запуска игр в прошлую пятницу, 18 ноября. Более того, многие заявляют об успехе в возврате денег.

“Вчера вечером я получил возмещение от интернет-магазина Violet после того, как почувствовал, что игра находится не в том состоянии, которое я считаю приемлемым для выпуска AAA”, - написал Redditor Hotdog_Daddy в r / Pokémon 20 ноября.

“Представитель на самом деле сказал мне, что, учитывая ситуацию с состоянием Pokémon S / V, она поднимет мое дело, чтобы гарантировать, что возврат был одобрен. Это было одобрено час спустя”.

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“Добро пожаловать в команду по возврату средств”, - последовал один из ответов. “Честно говоря, это отстой - даже делать это. Но на самом деле мы потенциально вызываем приличную обратную реакцию. Возможно, мы получим достойный патч и обновления, и в этом случае я куплю игру подержанной. До тех пор [я] никогда не куплю новую игру про покемонов, если только она на самом деле не уровня ААА ”.

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#nintendo #pokémon #pokémon scarlet и violet
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