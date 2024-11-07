По данным аналитической компании, которая следит за азиатскими рынками, производство Google Pixel 9 Pro стоит $405, в то время как производство недавно представленного iPhone 16 Pro — $568.

Стоимость производства iPhone 16 Pro на 28,5% выше, чем у Google Pixel 9 Pro. Согласно новому отчету, производство Pixel 9 Pro обходится в $405, в то время как производство iPhone 16 Pro — в $568. Это означает, что iPhone 16 Pro стоит почти на 30% дороже в производстве, чем устройство от Google.



Отчет включает в себя стоимость компонентов для обоих смартфонов. Например, дисплей для iPhone стоит $110, чип — $135, а камера — $91. В случае с Google Pixel 9 Pro, камера обходится в $61, чип — $80, а дисплей — $75. Эти данные показывают, что детали для смартфона Google дешевле, чем для iPhone.



Несмотря на более высокую стоимость производства, начальная цена смартфонов у обеих компаний начинается с $999. Также стоит отметить, что Pixel 9 Pro оказался на 11% дешевле своей предыдущей модели — Pixel 8 Pro, а iPhone 16 Pro в сборке стоит на 6% дороже, чем iPhone 15 Pro.