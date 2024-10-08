Эта возможность будет доступна как для личных, так и для групповых чатов

Популярный мессенджер WhatsApp вскоре получит новую функцию, которая значительно упростит организацию звонков. По информации портала WABetaInfo, пользователи теперь смогут создавать ссылки на звонки прямо из интерфейса чата. Эта функция будет доступна для личных и групповых чатов, что делает её особенно удобной для общения.



Ранее возможность создания ссылок на звонки была доступна только в разделе «Звонки», но WhatsApp решил расширить эту функцию. Некоторые бета-тестеры уже успели оценить нововведение, а в ближайшие дни оно станет доступно для большего числа пользователей Android.



Кроме того, WhatsApp внедряет опцию выбора тем для чатов. Пользователи смогут настраивать оформление как для всех чатов сразу, так и для каждого отдельного чата. Это нововведение позволит сделать общение еще более персонализированным и комфортным.



Таким образом, новые функции WhatsApp обещают улучшить пользовательский комфорт, упрощая организацию звонков и настройку интерфейса в соответствии с личными предпочтениями.