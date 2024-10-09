Движок позволяет создавать контент один раз и адаптировать его для различных платформ, а также обеспечивает интероперабельность объектов между проектами.

В последнее время в индустрии разработки игр произошли значительные изменения благодаря внедрению новых технологий. Одной из самых ожидаемых новинок стал Unreal Engine 6, о котором рассказали представители компании Epic Games. Этот движок не только сохраняет мощность своих предшественников, но и предлагает ряд новых функций, которые сделают жизнь разработчиков намного проще.



Основной целью Unreal Engine 6 является упрощение процесса создания контента. Разработчики теперь могут создавать программы всего один раз, а затем адаптировать их для различных платформ. Это означает, что игры и приложения можно будет запускать на многих устройствах одновременно, что существенно сэкономит время и усилия.



Одной из ключевых особенностей нового движка является интероперабельность контента. Это позволяет переносить объекты, текстуры и другие элементы между проектами, что чрезвычайно важно для развития метавселенной. Epic Games уже активно сотрудничает с Disney, чтобы создать единую цифровую экосистему, которая сможет объединить разнообразный контент от крупных и мелких разработчиков.



Кроме того, Unreal Engine 6 предоставляет возможность интеграции цифровых активов с других платформ, таких как Roblox и Minecraft. Это станет возможным благодаря новому маркетплейсу Fab, где разработчики смогут обмениваться ресурсами и активами, что, безусловно, откроет новые возможности для кроссплатформенных проектов.