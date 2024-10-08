Galaxy S25 сохраняет минималистичный стиль с плоским экраном, тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры

Недавно инсайдер под ником XLeaks7 опубликовал изображения реалистичного макета ожидаемого смартфона Samsung Galaxy S25. Эти снимки дают возможность увидеть возможный дизайн новинки, не дожидаясь ее официального представления.

Согласно полученной информации, Samsung продолжит придерживаться концепции минималистичного дизайна, характерной для серии Galaxy. Судя по макету, базовая версия Galaxy S25 получит плоский экран с тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры, расположенным в верхней части. На задней панели предусмотрена тройная камера, расположенная вертикально.



Размеры корпуса Galaxy S25 составят 146,94 x 40,46 x 7,25 мм, что делает его немного компактнее и тоньше по сравнению с предыдущей моделью. В то же время старшая версия, Galaxy S25 Ultra, будет значительно больше: 162,82 x 77,65 x 8,25 мм.



Официальная премьера флагманской серии Samsung Galaxy S25 запланирована на начало 2025 года.