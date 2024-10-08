Модель Fenix 8 будет оснащена дисплеем microLED, который обеспечивает высокую яркость и длительный срок службы, в то время как Tactix 8 получит AMOLED-экран и несколько тактических функций, включая встроенный фонарик и режим ночного видения.

Компания Garmin готовит к выпуску две новые модели спортивных часов — Fenix 8 и Tactix 8. По информации издания Gadgets & Wearables, эти новинки могут стать значимым шагом вперед в мире носимой электроники.

Модель Fenix 8 может стать первым в мире смарт-часами с микросветодиодным дисплеем (microLED). Эта технология предлагает значительно более высокую яркость по сравнению с традиционными OLED-дисплеями при меньшем потреблении энергии. Также дисплеи на основе microLED имеют более длительный срок службы и не страдают от проблемы выгорания, однако их производство обходится дороже.

Что касается Tactix 8, то эта модель будет оснащена AMOLED-экраном и будет доступна в двух вариантах — с диаметром 47 мм и 51 мм. Часы Tactix ориентированы на тактическое использование и предложат множество полезных функций. В их числе встраиваемый светодиодный фонарик, режим, обеспечивающий читаемость экрана с помощью ночных приборов, а также специальная кнопка, позволяющая удалить все данные устройства одним нажатием.



К сожалению, на данный момент нет дополнительной информации о Fenix 8 и Tactix 8, и дата их релиза также остается неизвестной. По предварительным прогнозам, новинки могут появиться на рынке до конца 2024 года.