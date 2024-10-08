Новинка также получит чехлы из натурального дерева

Компания OnePlus готовится представить свой новый смартфон OnePlus 13, который станет обладателем интересной функции — магнитной беспроводной зарядки. Эта информация появилась после того, как представитель компании Ли Цзе ответил на вопрос фанатов на китайской платформе Weibo. В разговоре он подтвердил, что хотя возвращение популярных бамбуковых чехлов не планируется, для нового устройства будут предложены чехлы из натурального дерева. Эти чехлы будут иметь магнитную систему, что указывает на наличие магнитной беспроводной зарядки в самом смартфоне.

Остается выяснить, как именно будет работать эта технология. Будет ли зарядка возможна только с официальными чехлами или же её можно будет использовать без них? Если зарядка сможет работать без дополнительных аксессуаров, это позволит прикреплять зарядное устройство напрямую к смартфону, что значительно упростит его использование. Технология напоминает систему MagSafe от Apple, где зарядка крепится к устройству с помощью магнитов.

Стоит отметить, что не только OnePlus работает над подобной инновацией. Компания OPPO, которая входит в один холдинг с OnePlus, также занимается разработкой магнитных аксессуаров для своих устройств. Есть большая вероятность, что пользователи смогут использовать аксессуары OPPO и OnePlus взаимозаменяемо.

Официальный анонс OnePlus 13 ожидается в этом месяце в Китае, однако точная дата пока не была названа. Новый смартфон будет оснащён передовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность. Также у устройства будет ёмкий аккумулятор на 6000 мАч, что позволит ему работать долгое время без подзарядки, а мощная беспроводная зарядка на 50 Вт обеспечит быструю подзарядку без проводов.