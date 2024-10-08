Смартфон Galaxy A16 5G станет настоящей находкой для ценителей технологий.

На официальном сайте Samsung в Нидерландах появилась информация о новом бюджетном смартфоне Galaxy A16 5G, который обещает долгосрочную поддержку программного обеспечения. Этот телефон станет первым в своем классе, который будет получать обновления в течение шести лет.

Хотя точная цена и дата выхода Galaxy A16 5G еще не объявлены, предполагается, что его стоимость не превысит 250 евро. В этой ценовой категории ни один другой смартфон не предлагает подобного срока обновлений.

Galaxy A16 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. По заявлениям компании, одного заряда хватит для 18 часов непрерывного просмотра видео, что делает его отличным выбором для активных пользователей.



Смартфон будет работать на восьмиядерном процессоре Exynos 1330 и иметь 4 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1,5 ТБ с помощью карты microSD. Однако стоит отметить, что при установке карты microSD будет невозможно использовать две SIM-карты одновременно. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

На передней панели Galaxy A16 5G разместится 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1080 × 2340 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП, а на задней панели расположены три камеры: основная на 50 МП, сверхширокоугольная на 5 МП и макрокамера на 2 МП. Хотя смартфон не поддерживает оптическую стабилизацию, он оснащен десятикратным цифровым зумом, что позволяет делать качественные снимки.