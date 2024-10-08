Богатство генерального директора NVIDIA достигло ошеломляющих 109 миллиардов долларов, что значительно превосходит рыночную стоимость Intel, составляющую 96 миллиардов долларов

Дженсен Хуанг, генеральный директор компании NVIDIA, обладает состоянием в 109 миллиардов долларов, что делает его финансовое положение более значительным, чем рыночная стоимость Intel, которая составляет 96 миллиардов долларов. Это означает, что Хуанг мог бы приобрести всю компанию Intel и при этом оставить себе 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.



Ситуация в Intel достаточно сложная: компания сталкивается с множеством проблем, которые требуют срочного решения. Чтобы справиться с трудностями, Intel создала новую дочернюю компанию Intel Foundry, которая будет сосредоточена на производстве чипов на заказ. Кроме того, до конца года Intel надеется получить дополнительное финансирование от правительства США, однако даже с этими инвестициями её рыночная стоимость останется ниже состояния Хуанга.

В то же время NVIDIA показывает впечатляющие результаты за последние годы. Компания выиграла от растущего спроса на чипы, предназначенные для искусственного интеллекта, которые становятся необходимыми для многих организаций, занимающихся разработкой технологий ИИ. В июне 2024 года NVIDIA достигла статуса самой дорогой компании в мире, обойдя таких технологических гигантов, как Microsoft и Apple. Хотя на данный момент NVIDIA потеряла это лидерство, она всё ещё занимает третье место в мировом рейтинге с оценкой, на 1 миллиард долларов превышающей стоимость Alphabet, материнской компании Google.

Значительный успех NVIDIA также положительно сказался на финансовом положении её генерального директора. Дженсен Хуанг владеет 75 миллионами акций компании, а также контролирует ещё 786 миллионов долларов через различные трастовые фонды и партнерства. Даже после продажи 6 миллионов акций на сумму 700 миллионов долларов в этом году, Хуанг по-прежнему имеет акции на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов.



По данным Forbes, Дженсен Хуанг занимает 11-е место в списке самых богатых людей мира. Чтобы попасть в десятку, ему не хватает всего лишь 20 миллиардов долларов.