Ожидается, что устройство получит усовершенствованные функции, которые сделают его еще более эффективным в отслеживании потерянных вещей.

Компания Apple, выпустившая трекер AirTag в апреле 2021 года, до сих пор не проводила обновлений его аппаратного обеспечения. Однако недавние сообщения указывают на то, что компания активно работает над вторым поколением этого популярного устройства для отслеживания предметов.

Согласно информации от Марка Гурмана, журналиста Bloomberg, в своем еженедельном обзоре Power On, новый AirTag станет частью ряда новинок, которые Apple планирует представить в первой половине 2025 года. В его прогнозах упоминаются следующие устройства:



- Обновленный iPhone SE (модель V59).

- Новые 11-дюймовые и 13-дюймовые модели iPad Air (модели J607 и J637).

- Обновленные клавиатуры Magic Keyboard для новых моделей iPad Air (модели R307 и R308).

- Улучшенный трекер AirTag (модель B589).



Хотя Гурман не раскрыл подробности о новом AirTag, его информация согласуется с данными аналитика Мин-Чи Куо. В октябре 2023 года Куо сообщил, что массовое производство второго поколения AirTag было перенесено с конца 2024 года на 2025 год. Причины задержки пока остаются неизвестными, но оба эксперта уверены, что новый трекер появится в следующем году.



Ранее Гурман упоминал, что новый AirTag получит обновленный чип с улучшенными возможностями отслеживания. Это может означать, что устройство будет оснащено вторым поколением чипа Ultra Wideband, который был представлен во всех моделях iPhone 15 в прошлом году, обеспечивая более точное и быстрое определение местоположения объектов.

Кроме того, Мин-Чи Куо предположил, что новый AirTag может быть интегрирован с гарнитурой Apple Vision Pro, однако детали этой интеграции пока не раскрыты. Что касается дизайна, то в настоящее время нет информации о возможных изменениях. Вероятно, Apple сосредоточится на улучшениях внутренних характеристик, сохранив внешний вид AirTag без изменений.