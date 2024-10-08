Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Apple планирует выпустить обновленный AirTag в 2025 году с улучшенными функциями
Ожидается, что устройство получит усовершенствованные функции, которые сделают его еще более эффективным в отслеживании потерянных вещей.

Компания Apple, выпустившая трекер AirTag в апреле 2021 года, до сих пор не проводила обновлений его аппаратного обеспечения. Однако недавние сообщения указывают на то, что компания активно работает над вторым поколением этого популярного устройства для отслеживания предметов.

Согласно информации от Марка Гурмана, журналиста Bloomberg, в своем еженедельном обзоре Power On, новый AirTag станет частью ряда новинок, которые Apple планирует представить в первой половине 2025 года. В его прогнозах упоминаются следующие устройства:

- Обновленный iPhone SE (модель V59).
- Новые 11-дюймовые и 13-дюймовые модели iPad Air (модели J607 и J637).
- Обновленные клавиатуры Magic Keyboard для новых моделей iPad Air (модели R307 и R308).
- Улучшенный трекер AirTag (модель B589).

Хотя Гурман не раскрыл подробности о новом AirTag, его информация согласуется с данными аналитика Мин-Чи Куо. В октябре 2023 года Куо сообщил, что массовое производство второго поколения AirTag было перенесено с конца 2024 года на 2025 год. Причины задержки пока остаются неизвестными, но оба эксперта уверены, что новый трекер появится в следующем году.

Ранее Гурман упоминал, что новый AirTag получит обновленный чип с улучшенными возможностями отслеживания. Это может означать, что устройство будет оснащено вторым поколением чипа Ultra Wideband, который был представлен во всех моделях iPhone 15 в прошлом году, обеспечивая более точное и быстрое определение местоположения объектов.

Кроме того, Мин-Чи Куо предположил, что новый AirTag может быть интегрирован с гарнитурой Apple Vision Pro, однако детали этой интеграции пока не раскрыты. Что касается дизайна, то в настоящее время нет информации о возможных изменениях. Вероятно, Apple сосредоточится на улучшениях внутренних характеристик, сохранив внешний вид AirTag без изменений.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
10
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
8
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
2
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
3
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
4
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
3
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
Саудовская Аравия намерена удивить мир своим проектом проведения чемпионата мира по футболу 2034
1
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
12
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Google расширит языковые возможности искусственного интеллекта Gemini Live
+
Стоимость производства смартфонов серии Huawei Mate 70 на 30% дороже, чем iPhone 16
2

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
7
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
42
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
13
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
21
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
14
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
3
Тихий Дон - любимая книга Иосифа Сталина
5

Сейчас обсуждают

Alex Ku
04:38
Не зря майнеры осели в иркутской области. А теперь майнеров переселят в другие регионы... это туда где дороже розетка будет, вряд ли майнерам на новом месте понизят тариф) и опять будет майнинг не выг...
Минэнерго: Майнеры должны быть готовы к переезду в регионы, в которых нет дефицита мощностей
Денис Радишевский
04:32
А что тут мотать ? Небольшая статья , которую прочитать за минуту можно . а то и меньше.
Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
Денис Радишевский
04:30
Муравей не может помочь слону
Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
Лиан Лан
04:26
Так в этих гаражах много людей умеющих работать как руками, так и головой. Если ты, что-то не умеешь, это не означает, что не умеют все остальные. В России одна проблема - коррупция, а всё остальное в...
Россияне в гараже собрали беспилотник с поддержкой искусственного интеллекта
Bamboliny
04:23
Верная картинка - период расцвета показан, потом идет пик расцвета и небольшое снижение, дальше будет плато, точнее, не будет, оно уже есть. Длительный период стабилизации. Рынок разделен, мелкие коле...
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
klopcha
04:21
Сперва надо разработать технологию с минимальной потерей электроэнергии при передаче на тысячи километров. Сколько там теряется при передаче? Переход на зелёную экономику никто не отменял. Многие чино...
ВКС РФ ювелирным бомбометанием поразили расположение 14-й бригады ВСУ в Купянске
klopcha
04:17
Вот и я, не особо видел Хуанга в списке самых богачей Земли.
Состояние CEO NVIDIA превышает рыночную стоимость Intel
klopcha
04:15
Мне кажется или реально, Саудиты реально мыслят впереди даже китайцев? Пысы: Потому и понимаешь, что РФ находится далеко ниже, даже со своими быстрыми переводами денег.
Саудовская Аравия намерена удивить мир своим проектом проведения чемпионата мира по футболу 2034
Artapog
04:10
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
klopcha
03:57
Хоть бы написали, для чего нужен полипропилен и что из него потом делают. Делают завод, я уж подумал, там что-то сверхтехнологическое будут делать. В конце концов, полипропилен жрать не будешь, хлеб...
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем