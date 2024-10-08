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Nata15
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
Microsoft анонсировала новый, упрощенный процесс перехода на Windows 11, который поможет пользователям устаревших систем без труда обновить свои устройства.

В октябре 2024 года компания Microsoft представила улучшенный способ обновления до новой операционной системы Windows 11. Это важное обновление касается пользователей, которые все еще работают на устаревших версиях Windows, включая Windows XP и Windows 8.1. Теперь у них есть доступ к обновленным инструкциям, которые помогут без проблем перейти на новую платформу.

Для тех, кто стремится быстро перейти на Windows 11, оптимальным вариантом будет покупка нового компьютера. Устаревшие устройства могут не обеспечить необходимую производительность для стабильной работы с Windows 11. Также важно отметить, что переход с Windows 7 на Windows 11 невозможен.

Кроме того, Microsoft объявила о бесплатном обновлении с Windows 10 на Windows 11. Это значит, что если вы установите Windows 10, вы сможете получать обновления до 2025 года, а затем с помощью сервиса OneDrive легко перенести свои файлы на новый компьютер.

Также стоит упомянуть, что в начале октября Microsoft убрала программу WordPad из состава Windows 11. Если вы решите перенести эту программу на новую операционную систему вручную, имейте в виду, что она не будет получать обновления в будущем. Учитывая все эти моменты, пользователям стоит внимательно относиться к процессу обновления своих систем и планировать действия заранее, чтобы избежать возможных проблем.

#новости
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