Смартфон Google Pixel 9 стал предметом обсуждений из-за подозрительной активности: он регулярно отправляет данные пользователей на серверы компании без их ведома. Это вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности личной информации.

Журналисты портала Cybernews недавно выяснили, что смартфон Google Pixel 9 передает личные данные пользователей на серверы компании без их явного согласия. В ходе эксперимента с устройством Pixel 9 Pro XL, настроенным по умолчанию и с root-доступом для анализа трафика, было установлено, что смартфон отправляет данные на серверы Google каждые 15 минут. Среди переданных данных – местоположение, адрес электронной почты, номер телефона, статус сети и другие личные сведения.

Особенно настораживает то, что даже после отключения функции GPS смартфон продолжает определять местоположение, используя подключенные Wi-Fi-сети. Это означает, что отключение геолокационных служб не гарантирует конфиденциальности местоположения пользователя. Представители Cybernews выражают опасения, что эти действия происходят без явного согласия пользователя, что является нарушением прав на конфиденциальность.

Кроме того, было зафиксировано, что приложение Google Фото, даже когда оно не запускалось пользователем, периодически связывается с серверами компании. Это происходит в связи с работой функции группировки фотографий по лицам, которая также активируется без согласия пользователя. Таким образом, Google Фото может отправлять определенные данные на серверы, даже когда приложение не используется.



Кроме передачи данных, было обнаружено, что устройство подключается к серверам Google для загрузки нового кода, который может быть небезопасным. Это может стать потенциальной уязвимостью, через которую злоумышленники способны внедрить вредоносное программное обеспечение. Такой сценарий представляет серьезную угрозу безопасности пользователей, поскольку возможность модификации кода без ведома владельца смартфона может открыть путь к многочисленным кибератакам.



На момент публикации информации компания Google не предоставила никаких официальных комментариев по данной ситуации.