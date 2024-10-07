Технология обещает значительно увеличить диапазон действия стандартных роутеров, позволяя им обеспечить более стабильное и широкое покрытие Wi-Fi без дополнительных усиливающих устройств.

Исследователи из Китая представили новую технологию под названием WiLo, которая объединяет возможности Wi-Fi и протокола Long Range (LoRa). Это достижение позволяет расширить диапазон обычных роутеров без необходимости в дополнительных усилителях или оборудовании, что значительно повышает эффективность беспроводных соединений.



Обычно стандартные Wi-Fi роутеры ограничены в дальности действия и потребляют значительное количество энергии. В отличие от них, технология LoRa известна своей способностью передавать данные на большие расстояния, при этом потребляя минимум энергии. Однако до настоящего времени эти две технологии не имели возможности эффективно взаимодействовать, несмотря на общую частоту работы — 2,4 ГГц.



Команда ученых факультета информационных технологий Нанкинского лесного университета успешно объединила оба подхода. Они адаптировали стандартный передатчик Semtech SX1280, модифицировав параметры мультиплексирования данных Wi-Fi (OFDM), что позволило имитировать сигналы LoRa. Результаты эксперимента впечатляют: сигнал удалось передать на расстояние до 500 метров как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве. Однако стоит отметить, что этот способ имеет недостаток — повышенное потребление энергии.



Профессор Дьомин Гао, один из авторов разработки, отметил, что для коммерциализации технологии WiLo нужно сосредоточиться на дальнейшей оптимизации системы. Это включает повышение энергоэффективности, скорости передачи данных и устойчивости к помехам. Для достижения этих целей могут потребоваться дополнительные разработки программного обеспечения и тестирование в различных условиях Интернета вещей (IoT).



Результаты этого исследования были опубликованы в журнале IEEE Transactions on Communications, что подчеркивает их значительный вклад в развитие современных беспроводных технологий и их потенциал для улучшения связи в будущем.