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Nata15
Intel устранила проблему нестабильности своих процессоров
В результате слишком высокого напряжения, запрашиваемого этими процессорами, возникали перегрев и повреждения. Теперь пользователи могут установить обновление BIOS для предотвращения дальнейших сбоев

Компания Intel сообщила о том, что ей удалось устранить серьезную проблему, связанную с особенностями некоторых своих процессоров. Эта проблема привела к преждевременному выходу из строя флагманских чипов, в частности 13-го и 14-го поколений. Оказалось, что эти процессоры требовали от материнских плат слишком высокое напряжение, что в свою очередь приводило к их перегреву и, как следствие, повреждениям.

Для решения этой ситуации Intel выпустила обновление BIOS, которое позволяет наладить работу процессоров и избежать подобных сбоев в будущем. Однако стоит отметить, что это обновление не сможет исправить уже поврежденные чипы. В случаях, когда процессоры уже пострадали от дефекта, Intel предлагает своим пользователям бесплатную замену неисправного чипа на новый, а также продлевает гарантию на два года.

Кроме того, в ближайшем будущем компания планирует представить новую линейку процессоров Core Ultra 200, анонс которой состоится 10 октября 2024 года. Это событие, без сомнения, привлечет внимание многих пользователей, ведь новые чипы могут стать важным шагом в развитии технологий.

#новости
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