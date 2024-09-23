Если повышенная плавность уже давно доступна даже в бюджетных Android, то базовые модели iPhone до сих пор оснащались стандартными 60-герцевыми экранами.

Компания Apple продолжает совершенствовать свои устройства, и в новом iPhone 17 запланированы важные изменения, которых пользователи долго ожидали. Среди новшеств — функции, уже доступные на моделях "прошка" и Android-смартфонах.



Одним из самых значительных обновлений станет экран: iPhone 17 получит технологию ProMotion, позволяющую изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Это означает, что в зависимости от условий использования частота может снижаться при просмотре статических изображений и повышаться в играх, что обеспечит не только плавность, но и экономию заряда батареи. Следует отметить, что текущие базовые модели iPhone, даже обновлённые до iPhone 16, по-прежнему оснащены экраном с частотой 60 Гц, что вызвало критику среди пользователей. Переход всей линейки на 120 Гц намечен только на следующий год, согласно информации MacRumors со ссылкой на аналитика Росса Янга.



Ещё одним ожидаемым дополнением станет режим Always-On Display, который позволит постоянно отображать на заблокированном экране время, дату, уведомления и виджеты. Этот функционал уже стал привычным для многих современных смартфонов. На данный момент нет информации о возможных улучшениях для экранов iPhone Pro, однако вполне вероятно, что с новыми функциями базовые модели станут более конкурентоспособными.



Кроме того, в первых утечках упоминалось, что фронтальная камера iPhone 17 получит значительное обновление — с 12 до 24 Мп. Последний раз обновление селфи-камеры состоялось в 2019 году с выходом iPhone 11, так что новый продукт обещает значительно повысить качество снимков.