У Asus официально лучшая автономность на рынке, а новенький iPhone замыкает тройку лидеров.

В 2024 году специалисты из Tom's Guide провели тестирование смартфонов и определили модели, которые показали лучшие результаты по длительности работы без подзарядки. Эксперты использовали устройства в условиях постоянного подключения к сети 5G и зафиксированной яркости экрана на уровне 150 нит.



Лидером рейтинга стал ASUS ROG Phone 8 Pro, который продержался без подзарядки рекордные 18 часов и 48 минут. Этот смартфон не только обходит большинство флагманов по времени автономной работы, но и поддерживает быструю зарядку. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое позволяет полностью зарядить батарею всего за 50 минут.



На второй позиции оказался OnePlus 12R, который продемонстрировал автономность в 18 часов и 42 минуты, что всего на несколько минут меньше, чем у ASUS. К тому же OnePlus 12R поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 80 Вт, с помощью которой устройство можно зарядить до 100% за полчаса.



Тройку лидеров замыкает новенький iPhone 16 Pro Max, проработавший 18 часов и 6 минут. Несмотря на незначительное отставание от лидеров, этот iPhone остается одним из самых мощных и сбалансированных устройств на рынке благодаря своей производительности и оптимизированной операционной системе.



Также следует отметить Asus Zenfone 11 и OnePlus 12, которые показали отличные результаты в тестах, но немного уступили первым трём моделям.



Стоит подчеркнуть, что среди смартфонов с высокой автономностью можно найти не только дорогие флагманские устройства, такие как iPhone и ASUS, но и более доступные модели на базе Android, например, Moto G Stylus 5G и Nothing Phone (2a). Эти аппараты могут работать до 14 часов в условиях интенсивного использования.