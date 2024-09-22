Статья информирует о запуске продаж восстановленных AirPods Pro второго поколения с зарядным чехлом USB-C в интернет-магазине Apple в США по цене 209 долларов. В ней также упоминаются характеристики наушников, включая защиту от пыли и совместимость с Apple Vision Pro, а также конкурирующее предложение Amazon с новыми AirPods Pro по более низкой цене.

Apple сообщила о начале продаж восстановленных AirPods Pro второго поколения с зарядным чехлом USB-C в своем интернет-магазине в США по цене 209 долларов.





Эти наушники, представленные в сентябре 2023 года, оснащены чехлом с USB-C и обладают улучшенной защитой от пыли по стандарту IP54. AirPods Pro обеспечивают высококачественное звучание и совместимы с гарнитурой Apple Vision Pro, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит выдающееся аудио.





Компания акцентирует внимание на том, что все восстановленные устройства проходят полное тестирование функциональности и тщательную очистку, что гарантирует их надежность и качество. Это дает пользователям уверенность в выборе восстановленных продуктов.





Однако в настоящее время Amazon предлагает совершенно новые AirPods Pro второго поколения с USB-C по более привлекательной цене — 189,99 доллара. Это делает предложение от Amazon более выгодным для покупателей, стремящихся к современным технологиям по доступной цене.