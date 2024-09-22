Главный победитель Райан Империо со снимком кольцевого затмения Луны. Также упоминаются другие выдающиеся фотографы и их работы в различных категориях, таких как «Полярные сияния» и «Небесные пейзажи». Конкурс собрал более 3700 заявок из 58 стран и по восьми основным и двум специальным номинациям.

Королевская обсерватория Гринвича объявила победителей ежегодного конкурса «Астрофотограф года». В шестнадцатый раз мероприятие привлекло внимание астрофотографов со всего мира, на этот раз поступило более 3700 заявок из 58 стран. Впервые конкурс состоялся в 2009 году и с тех пор стал престижной платформой для фотографов, увлечённых космическими явлениями.

Главную награду в этом году получил Райан Империо. Его работа, озаглавленная «Искажённые тени на поверхности Луны, созданные кольцевым затмением», была создана на основе 30 фотографий, сделанных во время солнечного затмения. На снимке запечатлено редкое оптическое явление, известное как «Бусины Бейли», возникающее, когда солнечный свет проходит через неровности на краю Луны — долины и кратеры, создавая особый эффект.

Среди других выдающихся работ выделяется фотография Питера Варда, которая показывает изменение размеров солнечной короны в периоды максимальной и минимальной солнечной активности. Для этого кадра потребовалось шесть лет, чтобы запечатлеть два разных этапа активности Солнца.

Филипп Хребенда стал победителем в категории «Полярные сияния» с фотографией «Зелёное королевство», сделанной в Исландии. В номинации «Наша Луна» первое место занял Габор Балаж со снимком лунной поверхности в области Синус Иридум. В категории «Небесные пейзажи» лучшим был признан Том Рэй с изображением Млечного Пути, снятым на территории Новой Зеландии.

Конкурс включал восемь ключевых номинаций: «Полярные сияния», «Галактики», «Наша Луна», «Наше Солнце», «Люди и космос», «Планеты, кометы и астероиды», «Небесные пейзажи» и «Звёзды и туманности». Дополнительно были представлены две специальные категории: «Молодой астроном года» и «Инновационное фото».