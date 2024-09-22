Устройство оснастят матрицей mini-LED с яркостью до 5000 нит и высокой точностью цветопередачи. Ожидается, что телевизор будет работать на HarmonyOS 4.4, однако детали о цене и сроках выхода на международные рынки пока отсутствуют.

Компания HUAWEI анонсировала новый телевизор — HUAWEI V5 Max с безрамочным экраном размером 110 дюймов. Официальная презентация состоится 24 сентября на осенней конференции, где будут предоставлены подробности о характеристиках и функционале устройства.



Согласно информации от портала HUAWEI Central, телевизор будет оснащен матрицей mini-LED с пиковой яркостью подсветки до 5000 нит, что обеспечит высокую точность цветопередачи с охватом 91% цветового пространства BT2020. Это позволит добиться насыщенного и реалистичного изображения.



Также предполагается, что новинка будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.4, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру умных функций и приложений. В то же время о других технических параметрах, цене и сроках выхода на международные рынки пока не сообщается.