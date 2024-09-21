Батареи могут служить до 15 лет и имеют гарантию на 10 лет или 1 миллион километров.

Компания CATL представила новый аккумулятор, способный обеспечить запас хода до 1,5 миллиона километров. Анонсированная модель, известная как Tianxing Bus, отличается рекордной плотностью энергии для автобусного транспорта, что, по утверждениям инженеров, значительно увеличит срок службы батарей.

Новые аккумуляторы, как заявляет компания, способны работать до 15 лет, гарантируя пробег в 1,5 миллиона километров. На эти устройства предоставляется гарантия сроком на 10 лет или 1 миллион километров. Благодаря инновациям CATL удалось увеличить плотность энергии на 22%, достигнув значения 175 Втч/кг. Компания уже подписала контракты с 13 партнёрами, что позволит оснастить 80 электробусов новыми батареями.

Кроме того, CATL планирует сосредоточить усилия на коммерческих транспортных средствах. В первом полугодии 2024 года компания заняла 31,6% доли мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, что подтверждает её лидирующие позиции в данной отрасли.