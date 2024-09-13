Новость рассказывает о смартфонах Xiaomi 14T и 14T Pro, включая их дизайн, основные технические характеристики, а также возможные варианты расцветки и дату выхода.

Компания Xiaomi готовится выпустить новые смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro. Недавно в TikTok появилось видео с демонстрацией этих моделей, но оно быстро было удалено. Тем не менее пользователи успели сохранить скриншоты, по которым можно составить первое впечатление о новинках.

Дизайн серии Xiaomi 14T продолжает линию своих предшественников, однако блок камер выглядит более простым. Камеры и вспышка размещены на квадратной платформе с закругленными углами, создавая лаконичный и сдержанный внешний вид.

На изображениях видно, что у Xiaomi 14T Pro плоская задняя панель и боковые рамки, выполненные из матового стекла с блестящей отделкой. У версии 14T, вероятно, задняя панель будет немного изогнутой. Несмотря на трудности с определением точных размеров по фото, известно, что оба устройства оснащены одинаковыми экранами.

Сведения о технических характеристиках Xiaomi 14T и 14T Pro стали известны еще в августе. Xiaomi 14T будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а 14T Pro получит более мощный чип Dimensity 9300+. Выпуск смартфонов ожидается в конце сентября, а устройства с процессором Dimensity 9400 появятся в октябре.

Оба смартфона будут представлены в трех цветах: черный, серый и синий, с "титановой" отделкой. Впрочем, наличие настоящего титана в конструкции остается под вопросом.

Обе модели также получат 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Ожидается поддержка Wi-Fi 7 и предустановленная операционная система Android 14.