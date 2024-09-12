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Nata15
Специальное издание Mazda MX-5 Geshi: в честь японского календаря и 2-литрового двигателя
Статья посвящена специальному изданию Mazda MX-5 Geshi, которое выпускается в честь японского календаря и в прощание с 2-литровым двигателем, покидающим европейский рынок из-за новых экологических норм.

Компания Mazda объявила о завершении продаж своего родстера MX-5 с 2-литровым двигателем в Европе из-за новых экологических стандартов. Однако прощание с этим популярным автомобилем проходит на высоком уровне – с выпуском специального издания Mazda MX-5 Geshi.

Mazda MX-5 Geshi базируется на версии с 2-литровым двигателем, мощность которого составляет 184 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Внешний вид нового специального издания привлекает внимание темно-зелёным кузовным цветом, который украшен жёлто-бело-чёрными полосами. Дополняют внешний облик уникальные чёрные колёсные диски BBS с жёлтыми тормозными суппортами, которые контрастируют с общей цветовой гаммой.

Хотя Mazda MX-5 Geshi не получила увеличения мощности и улучшения динамических характеристик по сравнению с базовой версией, автомобиль оснащён рядом значительных технических доработок. В частности, здесь применена заниженная подвеска, спортивная выхлопная система и усилитель-распорка между передними амортизаторами. Эти изменения способствуют более острому управлению и подчеркивают спортивный характер модели.

Не забыта и роскошь – в интерьере Mazda MX-5 Geshi использованы светло-коричневые кожаные отделочные материалы. Салон автомобиля также включает фирменные часы и даже набор подарочных перчаток, что добавляет уникальности и элегантности.

Название специального издания Mazda MX-5 Geshi связано с японским солнечным календарем. Слово "Geshi" обозначает один из периодов календаря, характеризующийся приятными летними днями. В честь этого календарного периода будет выпущено только 24 экземпляра данной модели, что подчеркивает её эксклюзивность. Каждый автомобиль предлагается по цене около 53 тысяч евро.

Таким образом, Mazda MX-5 Geshi – это не только символ прощания с моделью в Европе, но и дань японской культуре, а также свидетельство приверженности компании традициям и качеству.

#авто
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