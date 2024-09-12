Apple Watch Ultra 3 будут представлены в 2025 году. Эта модель станет следующей в линейке после Watch Ultra 2 и получит обновленный дизайн с тонкими рамками. Основное внимание в разработке уделяется новым функциям для мониторинга здоровья.

Компания Apple недавно провела мероприятие, на котором была анонсирована новая версия умных часов Apple Watch Ultra 2. Однако, согласно информации аналитика Минга-Чи Куо, релиз следующего поколения смарт-часов — Apple Watch Ultra 3 — ожидается только в 2025 году.

Основной причиной задержки является необходимость дополнительного времени для разработки новых инновационных функций, связанных с мониторингом здоровья. Точные характеристики новинки пока также не раскрыты, однако известно, что новые Apple Watch Ultra 3 будут иметь более тонкие рамки и обновлённый дизайн.

Также стоит отметить, что в 2025 году ожидается выпуск новой модели Watch SE 3.