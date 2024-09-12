Apple представила обновленную версию наушников AirPods Max. Основные изменения включают замену порта Lightning на USB-C и добавление новых цветовых вариантов.

9 сентября 2024 года компания Apple анонсировала улучшенную версию своих наушников AirPods Max. Однако, по информации издания MacRumors, существенных изменений в новой модели не произошло.



Обновленные AirPods Max получили два главных новшества. Во-первых, вместо порта Lightning теперь используется USB-C, что упрощает процесс зарядки. Во-вторых, добавлены новые варианты цветового оформления: Blue, Orange, Purple, Midnight и Starlight. Это все изменения, которые затронули аппаратные характеристики.



Важно отметить, что новые AirPods Max не оснащены чипом Apple H2, который был представлен в AirPods Pro 2 несколько лет назад. Это означает, что новинка не поддерживает функции адаптивного аудио. Также не произошло улучшений в области активного шумоподавления, которое остается на уровне предыдущей версии.



AirPods Max были впервые выпущены в декабре 2020 года. С тех пор, несмотря на почти четырехлетний срок, они продолжают использовать чип H1, который был актуален на момент запуска первых моделей.