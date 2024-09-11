В Южной Корее были задержаны два бывших менеджера Samsung по обвинению в передаче технологий на сумму более $3,2 миллиарда китайским чиновникам. Эта информация была использована для создания фабрики по производству чипов памяти в Китае. Полиция уже остановила деятельность завода, но продолжает расследование возможных утечек других технологий.

11 сентября 2024 года в Южной Корее были задержаны два бывших менеджера компании Samsung по обвинению в передаче технологий на сумму более $3,2 миллиарда китайским чиновникам. Эти действия, согласно сообщениям Bloomberg, были направлены на создание в Китае фабрики по производству чипов памяти.



По информации местной полиции, один из задержанных, 66-летний господин Чой, играл ключевую роль в передаче технологий. Он вербовал южнокорейских специалистов по производству чипов и передавал информацию о технологиях чипов памяти Samsung через совместное предприятие с китайской стороной. Эти действия были направлены на создание завода по производству 20-нанометровых DRAM-чипов в Китае.



Как сообщили в полиции, хотя деятельность этого завода уже была приостановлена, следственные органы продолжают проверку на предмет возможных утечек других технологий. Действия бывших сотрудников Samsung могут нанести значительный ущерб не только самой компании, но и Южной Корее в целом. Страна является одним из ведущих производителей чипов памяти в мире, и передача технологий в Китай может ослабить её конкурентоспособность на глобальном рынке чипов.



Кроме того, в контексте глобальной борьбы за технологии производства чипов передача секретов компании может существенно повлиять на экономическую и технологическую безопасность Южной Кореи. Полицейские источники отмечают, что такие утечки способствуют ослаблению конкурентных позиций страны, которая активно участвует в международной технологической гонке.



Ранее, летом 2023 года, была раскрыта подобная схема, в рамках которой один из высокопоставленных менеджеров Samsung также передавал конфиденциальные данные в Китай с целью создания аналогичного производства чипов. В свете происходящего возникает необходимость в усилении мер по обеспечению безопасности корпоративных данных и технологических ноу-хау, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и сохранить технологическое лидерство на глобальной арене.