Ultimate Ears представила новую компактную Bluetooth-колонку Miniroll стоимостью $79. Эта модель заменила Roll 2 и сохранила круглый дизайн и крупные кнопки для регулировки громкости. Miniroll обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP67, выдерживает падения с высоты до 1,2 метра, но не предназначена для плавания. Она оснащена портом USB-C и эластичным ремешком для крепления.

Компания Ultimate Ears, принадлежащая Logitech, анонсировала свою новую портативную Bluetooth-колонку Miniroll, стоимостью $79. Эта модель заменит собой Roll 2, которая была представлена еще в 2016 году. Miniroll сохранила круглый дизайн и крупные кнопки для регулировки громкости, характерные для ее предшественницы.

Новая колонка оснащена кнопками регулировки громкости, а также утопленной кнопкой включения и кнопкой воспроизведения/паузы с одной стороны, и портом USB-C с другой. Важно отметить, что Miniroll имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67, что является значительным улучшением по сравнению с IPX7 у Roll 2. Колонка также способна выдерживать падения с высоты до 1,2 метра. Тем не менее, она не предназначена для плавания и не оснащена поплавком, как это было с предыдущей моделью.

Вместо банджи-шнура, который был у Roll 2, Miniroll использует эластичный силиконовый ремешок. Это нововведение позволяет удобнее крепить колонку к различным предметам и обеспечивает большую гибкость в использовании.

Минимальный размер и современный дизайн не помешали Miniroll продемонстрировать достойную автономность. Колонка обеспечивает до 12 часов непрерывного воспроизведения музыки на одном заряде. Радиус действия Bluetooth составляет до 40 метров, что позволяет пользоваться колонкой на значительном расстоянии от источника сигнала. Miniroll также поддерживает технологию Auracast, которая позволяет подключать колонку к неограниченному количеству других устройств, оснащенных этой же технологией.

Miniroll уже доступна для покупки по цене $79 и представлена в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать модель, соответствующую индивидуальным предпочтениям.