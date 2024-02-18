И хотя Apple за последние годы заметно уменьшила рамки в своих ноутбуках, безрамочными устройства назвать никак нельзя. Техноблогер Люк Миани нашёл, по его мнению, элегантное решение этой проблемы

В своем видео техноблогер Люк Миани представил революционное решение – безрамочный MacBook, названный им VisionBook Air Max Ultra. Он продемонстрировал подробные шаги по превращению обычного MacBook Air в устройство без видимых рамок вокруг экрана. Чтобы достичь этого, Люк использовал простые инструменты и методы, включая снятие верхней крышки с экраном и удаление шарниров.

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После завершения процесса активации оставшейся части MacBook, Люк обнаружил, что гарнитура Vision Pro автоматически распознает устройство. Это позволило отобразить виртуальный экран MacBook на гарнитуре без каких-либо рамок вокруг изображения. Такое решение позволяет перемещать и изменять размер виртуального экрана, создавая впечатление безрамочного ноутбука.

Хотя в конце видео Люк шутливо предложил приобрести VisionBook Air Max Ultra, его эксперимент иллюстрирует творческий подход к модификации техники и созданию уникальных пользовательских процессов.