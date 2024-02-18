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Nata15
Обновление 24Н2 для Windows 11 улучшит поиск Bluetooth-устройств
Следующее крупное обновление Windows 11 версии 24H2 (сборка 26052) будет включать множество нововведений, одним из которых станет более интуитивная и удобная работа с Bluetooth-устройствами при их подключении к компьютеру

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В следующем крупном обновлении операционной системы Windows 11, версии 24H2 (сборка 26052), пользователи могут ожидать значительных улучшений в работе с Bluetooth-устройствами. Одним из ключевых изменений станет более удобный и интуитивно понятный процесс поиска и подключения беспроводных устройств к компьютеру.

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Существующая проблема заключается в том, что при использовании меню быстрых настроек на панели задач Windows 11 не все Bluetooth-устройства отображаются, поскольку система фильтрует оборудование, которое считает ненужным. Это может привести к тому, что пользователи не видят в списке определенные устройства, такие как умные весы, лампочки и датчики. Для решения этой проблемы, в текущей версии системы, пользователю приходится перейти в раздел "Настройки" → "Bluetooth и устройства" → "Устройства" и выбрать опцию "Дополнительно" для пункта "Обнаружение устройств Bluetooth".

Однако, в новой версии Windows 11 24H2, разработчики внесли важное изменение: теперь обнаружение всех Bluetooth-устройств через меню быстрых настроек включено по умолчанию. Это позволит пользователям легко просматривать и подключать все доступные беспроводные устройства в зоне покрытия, просто нажав кнопку "Показать все устройства" в разделе "Новые устройства".

Эти изменения призваны сделать процесс работы с Bluetooth-устройствами в Windows 11 более интуитивным и удобным для всех пользователей, что сделает использование компьютера более эффективным и приятным.

#новости #техника
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