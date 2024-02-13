Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Раскладушку Honor Magic Flip показали на первом фото
В сети уже давно циркулируют слухи о складном смартфоне Honor в форм-факторе раскладушки, а теперь появились первые подробности о нём

реклама

По инсайдерским данным, Honor, дочерняя компания Huawei, готовится к запуску нового складного смартфона, который получил название Honor Magic Flip. Согласно утечкам информации, устройство будет иметь форм-фактор раскладушки и представляет собой продолжение линейки флагманских аппаратов компании.

реклама

Фотография, опубликованная инсайдерами, частично раскрывает дизайн смартфона. Отмечается, что у устройства два круглых блока камер, что напоминает предыдущие флагманские модели Honor, включая Honor 90. Однако, неясно, будет ли у смартфона внешний дисплей, или производитель решит отказаться от него для снижения цены.

Что касается технических характеристик, известно, что в Honor Magic Flip будет установлены два аккумулятора с общей ёмкостью 4500 мАч (2420 мАч + 1980 мАч). Это обещает длительное время автономной работы устройства.

Специалисты отмечают, что Honor Magic V2, считающийся самым тонким складным смартфоном, имел успех на рынке. Это позволяет предположить, что новый аппарат, основанный на концепции раскладушки, также может привлечь внимание покупателей.

По информации источников, презентация Honor Magic Flip ожидается после проведения Весеннего фестиваля в Китае, который запланирован на период с 10 по 17 февраля. Надпись "2.22" на опубликованном фото, вероятно, является намёком на дату официального анонса устройства.

Следует отметить, что Honor в последние годы активно развивает свой портфель продуктов и стремится предложить инновационные решения в мире мобильных технологий. Официальные подробности о новом складном смартфоне ожидаются в ближайшее время после завершения вышеупомянутого фестиваля.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
14
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
2
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
2
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
3
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
1
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+
Неизвестный смартфон Google замечен на сертификации UL Demko с аккумулятором емкостью 4942 мА*ч
+

Популярные статьи

Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
183
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
116
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
14
Пять причин провала Xbox Game Pass
49
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
23
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
41
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Чиркофф
08:55
а нахера вифи? если играть в онлайн игры то только провод
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
Юра Бренцис
08:55
Я зашёл увидеть статью от нищеброда о том, как сэкономить 50 копеек, но теперь хочу сказать комментаторам: B чипсет у амд решение для обычного пользователя. 2 м2, вай-фай, 4-6 сата, не говоря о том, ч...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Дмитрий Чиркофф
08:54
у меня 3070 в 3 к не тянет с лучами киберпанк. без от 60 в городе, до 100 в пустошах
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
Дмитрий Чиркофф
08:53
без лучей.
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
GatievT
08:52
Скорее всего не удалось найти нормальную зелёную материнку на LGA1700
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Александр Ларичев
08:50
когда я прочел что не надо ставить дорогие блоки питания, я решил оставить гневный коммент. Но когда я пролистал статью и прочитал о том что автор подразумевает под дорогими блоками, то полностью с ав...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Ралиф Заманов
08:49
Что такое "чудо"? И как оно может помочь?
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
Шамиль Джанболатов
08:44
Модераторы, вы вообще собираетесь пропускать эту статью? Или пропускаете только статьи кремлеботов? С разу скажите, и я пойду на другие блоговые площадки, благо их в РФ не мало
Анализ интервью Путина американскому правому журналисту, блогеру и богачу Карлсону. Часть 3.
Шамиль Джанболатов
08:44
Модераторы, вы вообще собираетесь пропускать эту статью? Или пропускаете только статьи кремлеботов? С разу скажите, и я пойду на другие блоговые площадки, благо их в РФ не мало
Анализ интервью Путина американскому правому журналисту, блогеру и богачу Карлсону. Часть 2.
Шамиль Джанболатов
08:44
Модераторы, вы вообще собираетесь пропускать эту статью? Или пропускаете только статьи кремлеботов? С разу скажите, и я пойду на другие блоговые площадки, благо их в РФ не мало
Анализ интервью Путина американскому правому журналисту, блогеру и богачу Карлсону. Часть 1.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем