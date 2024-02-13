Производство исторического эпоса «Смута» идёт полным ходом. Несмотря на конфликты в сообществе, авторы проекта решили порадовать свою аудиторию и сделали музыкальную паузу

Продолжая работу над своим первым амбициозным проектом "Смута", команда разработчиков Cyberia Nova объявила о выпуске трех композиций из саундтрека к игре. Мелодии, получившие названия "Ополчение", "Великие реки" и "Ярославль", теперь доступны для прослушивания на странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".

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Несмотря на возникающие временами конфликты в сообществе, авторы проекта продолжают прилагать все усилия для того, чтобы порадовать свою аудиторию. Этот анонс стал частью стратегии по удержанию интереса к игре, ведь премьера уже не за горами.





Ожидается, что 16 февраля разработчики представят новые дневники разработки с демонстрацией геймплея, что станет следующим этапом в промоции проекта. Премьера же "Смуты" запланирована на 4 апреля.

Интерес к игре растет, а команда Cyberia Nova остается на пике творческого вдохновения, продолжая радовать поклонников новыми анонсами и контентом. С нетерпением ждем следующих новостей о развитии этого увлекательного проекта.