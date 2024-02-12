На прошлой неделе некий Михаил Колобов с DTF поделился с сообществом любопытной идеей

В последнее время интернет пространство Рунета оживленно обсуждает перспективу нового игрового проекта, который обещает стать ярким событием в мире геймдева. На этот раз источником вдохновения для разработчиков послужила необычная история, связанная с порталом государственных услуг Российской Федерации - Госуслуги.

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Идея возникла после распространения мема о так называемой "Альтушке с Госуслуг", где пользователи высмеивают возможность знакомства с красивой девушкой через данный портал. Мем вызвал волну творческого вдохновения, и один из умельцев, Михаил Колобов, решил воплотить эту идею в игровом формате.

Новый проект получил название "Альтушка с Госуслуг" и представляет собой визуальную новеллу о 30-летнем парне, который случайно получает не одну, а целых три потенциальные невесты через Госуслуги. Геймплей обещает быть захватывающим: игрокам предстоит принимать решения в диалогах и проходить мини-игры, чтобы заработать дополнительные бонусы, влияющие на развитие сюжета на мета-уровне.

"Диалоги будут разбавлены мини-играми, в которых можно будет заработать дополнительные 'плюшки', которые повлияют на игру на мета уровне. Что именно будет представлять из себя мета-геймплей, узнаете в следующих частях", - сообщил разработчик.

Пока проект находится на стадии разработки, но автор обещает скоро выпустить тизер своего необычного проекта. Любопытствующие могут ознакомиться с прото-скриншотами и подписаться на каналы умельца в Telegram и YouTube, чтобы быть в курсе всех новостей. Также разработчик собирает пожертвования через Boosty.

Всех любителей игровой индустрии уже интересует, когда "Альтушка с Госуслуг" выйдет в Steam, чтобы погрузиться в увлекательный мир этой необычной визуальной новеллы и узнать, как завершится история с неожиданными невестами, полученными через портал государственных услуг.