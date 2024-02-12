Зачастую рекорды по оверклокингу устанавливаются на флагманском оборудовании с самыми продвинутыми и качественными комплектующими, способными выдержать экстремальную нагрузку. Тем удивительнее факт того, что новый мировой рекорд разгона был достигнут на бюджетной материнской плате от ASRock

Канадский оверклокер SaltyCroissant совершил удивительное достижение, разогнав 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X до впечатляющих 6,834 ГГц на всех ядрах. Этот рекорд произошел на доступной материнской плате ASRock B650M-HDV/M.2, стоимостью около 110 долларов США, что делает его еще более впечатляющим.

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Во время теста производительности в приложении 7-ZIP был зафиксирован рекордный результат среди 16-ядерных процессоров - 306 686 MIPS. Этот показатель демонстрирует не только впечатляющую мощность процессора, но и высокий уровень производительности бюджетной материнской платы ASRock.

Особенно удивительно, что для достижения этого результата использовалась стандартная система питания «8+2+1». Кроме того, SaltyCroissant использовал жидкий азот для охлаждения процессора во время оверклокинга.

Это достижение подчеркивает важность правильной настройки и подходящих методов охлаждения, а также демонстрирует потенциал даже самых доступных комплектующих для достижения выдающихся результатов в оверклокинге.