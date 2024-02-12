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Канадский оверклокер SaltyCroissant совершил удивительное достижение, разогнав 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X до впечатляющих 6,834 ГГц на всех ядрах. Этот рекорд произошел на доступной материнской плате ASRock B650M-HDV/M.2, стоимостью около 110 долларов США, что делает его еще более впечатляющим.
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Во время теста производительности в приложении 7-ZIP был зафиксирован рекордный результат среди 16-ядерных процессоров - 306 686 MIPS. Этот показатель демонстрирует не только впечатляющую мощность процессора, но и высокий уровень производительности бюджетной материнской платы ASRock.
Особенно удивительно, что для достижения этого результата использовалась стандартная система питания «8+2+1». Кроме того, SaltyCroissant использовал жидкий азот для охлаждения процессора во время оверклокинга.
Это достижение подчеркивает важность правильной настройки и подходящих методов охлаждения, а также демонстрирует потенциал даже самых доступных комплектующих для достижения выдающихся результатов в оверклокинге.