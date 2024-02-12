По данным ресурса PCMag со ссылкой на исследования компании Chainalysis, занимающейся мониторингом блокчейнов, в 2023 году хакерам-вымогателям удалось хорошо подзаработать, установив новый рекорд. Аналитики отмечают, что их доход перевалил за $1 миллиард

По данным исследования компании Chainalysis, в сотрудничестве с PCMag, хакерам-вымогателям в 2023 году удалось установить новый рекорд, превысив $1 миллиард доходов. Этот впечатляющий рост обусловлен как притоком новых участников в киберпреступности, так и успешными атаками, приносящими миллионные выплаты от пострадавших компаний.

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Главный аналитик по угрозам в Chainalysis, Джеки Бёрнс Ковен, подчеркивает, что хакеры в прошлом году повысили свои требования к выкупу, начиная с суммы в $1 миллион. Это стало стандартом для 75% всех сделок между хакерами и их жертвами.

Одним из значительных инцидентов была атака группировки CL0P, использующей уязвимость в программе MOVEit. Собранная ими сумма в виде выкупов превысила $100 миллионов, что составило почти половину всех доходов хакеров-вымогателей в июне и около 39% в июле.

В Chainalysis также отмечают, что опытные хакеры активно привлекали новичков, предлагая им доступ к специализированным программам-вымогателям. Это позволяло новичкам легко осуществлять атаки на различные компании и увеличивать объемы выплат.

В свете такого взрывного роста киберпреступности компаниям необходимо уделять особое внимание мерам безопасности, включая регулярное обновление программного обеспечения, обучение персонала по предотвращению кибератак и внедрение многоуровневых систем защиты данных.