В сети появилась свежая информация о предстоящей новинке Lenovo — планшете Tab Plus, отличительной чертой которого станет большой дисплей

Информация о предстоящем планшете Lenovo Tab Plus начала появляться в сети, вызывая интерес у поклонников бренда. Несколько инсайдеров опубликовали качественные рендеры устройства, раскрывая некоторые особенности его дизайна.

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Судя по опубликованным изображениям, Lenovo Tab Plus сохраняет некоторые черты, характерные для моделей серии Yoga Tab, но также имеет свои уникальные особенности. Нижняя часть корпуса устройства имеет характерное утолщение, однако в отличие от предыдущих моделей, оно выполнено в плоской форме. Также на задней стороне планшета предусмотрена встроенная подставка, что является удобным решением для использования устройства в различных сценариях.

Основное внимание привлекает плоский экран планшета с относительно широкими рамками по всем четырем сторонам. На верхней рамке располагается датчик фронтальной камеры, а на задней крышке – одиночная основная камера и фирменный логотип бренда.

Среди других характеристик устройства отмечается наличие решеток динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos для качественного звучания. Кроме того, на рендерах можно заметить кнопки включения и регулировки громкости, порт USB Type-C, пару микрофонов и слот для карты памяти microSD. Кроме самого устройства, также показаны аксессуары, включая клавиатуру, стилус и защитный чехол.

Тем не менее, пока не были объявлены технические характеристики, цена и дата презентации Lenovo Tab Plus. Однако, эти новые рендеры позволяют предположить, что новинка привлечет внимание пользователей стильным дизайном и функциональностью.