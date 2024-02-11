Портал TechSpot проанализировал цены на твердотельные накопители (SSD) за прошедший год. Как оказалось, в 2023-м был самый выгодный момент для апгрейда компьютера, поскольку затем ценник начал постепенно расти

Портал TechSpot провел анализ цен на твердотельные накопители (SSD) за прошедший год, выявив интересные тенденции и закономерности на рынке компьютерных компонентов.

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Согласно проведенному исследованию, 2023 год оказался периодом значительных колебаний цен на SSD-накопители. Самым выгодным моментом для апгрейда компьютера стало первое полугодие года, когда большинство моделей достигли своей минимальной стоимости. Однако, с началом второй половины года начался постепенный рост цен на данные устройства.

По результатам анализа, можно выделить следующие ключевые моменты:

Категория 500 ГБ: Некоторые модели SSD оказались дешевле к концу января 2024 года, чем в предыдущем году. Например, модель Samsung 970 Evo Plus, которая стартовала с ценой $70, под конец июля снизилась в цене вдвое, однако, к 24 января 2024 года, цена выросла до $60. Категория 1 ТБ: В данной категории наблюдалась тенденция возвращения цен к уровням предыдущего года. Модель Samsung T7 Shield, которая в январе 2023 года стоила $100, к июлю снизилась до $75, однако к началу 2024 года снова вернулась к цене годичной давности. Аналогичные изменения произошли и с моделью Samsung 870 Evo. Категория 2 ТБ: Хотя цены на SSD-накопители данной емкости также выросли за последние полгода, они остаются существенно ниже уровней цен января 2023 года.

Эксперты связывают резкое изменение цен на SSD-накопители с изменениями в спросе и предложении на рынке. В период пандемии коронавируса наблюдался значительный спрос на персональные компьютеры, что привело к росту выпуска комплектующих и, соответственно, к повышению цен. Однако, с окончанием пандемии и уменьшением спроса, производители столкнулись с избытком запасов, что привело к падению цен. В настоящее время ситуация со спросом и предложением на рынке приходит в норму.

Таким образом, анализ цен на SSD-накопители за 2023 год показывает, что динамика рынка тесно связана с глобальными экономическими и социальными процессами, включая пандемию коронавируса.