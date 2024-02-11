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Nata15
ASUS и MSI наконец признали выгорание OLED-матриц гарантийным случаем
По мнению многих пользователей, у OLED-экранов есть большой недостаток — выгорание пикселей. И до сих пор производители не несли никакой ответственности за это явление

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Согласно последним новостям, ведущие производители мониторов ASUS и MSI приняли решение пересмотреть условия гарантийного обслуживания своих устройств на основе OLED-технологии. Это решение пришло в ответ на распространенные среди пользователей проблемы с выгоранием пикселей, характерных для OLED-экранов.

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Портал TFTCentral отметил, что ASUS пока не делает официальных заявлений об изменении политики гарантии, однако на официальных веб-сайтах компании уже появились указания на двух- или трехлетний гарантийный срок на выгорание пикселей для своих OLED-мониторов. Некоторые новые модели даже предлагают еще более длительный срок гарантии.

С другой стороны, MSI уже сделала официальный анонс о внесении изменений в условия гарантии для своих OLED-мониторов. Компания готова предоставить трехлетнюю гарантию на случай выгорания пикселей для ряда своих моделей. Однако для того чтобы гарантийный случай был признан, видимая разница в яркости выгоревшей области OLED-экрана должна составлять более 3,5% при 50-процентном покрытии серого цвета. Также важно учесть, что гарантия будет аннулирована, если функция MSI OLED Care, предназначенная для снижения риска выгорания пикселей, была отключена или изменена.

Эти изменения в политике гарантии могут стать прецедентом для других производителей мониторов и, возможно, повлиять на подход к гарантийному обслуживанию устройств с OLED-экранами в других категориях, таких как смартфоны, ноутбуки и телевизоры. В будущем это может привести к улучшению защиты прав потребителей и повышению качества продукции на рынке OLED-технологий.

#новости #техника
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