Компания GitClear провела исследование относительно влияния сервиса помощи программистам GitHub Copilot на качество кода и пришла к выводу, что оно неуклонно снижается

Компания GitClear провела обширное исследование, оценив влияние использования GitHub Copilot на качество кода. Исследование выявило, что хотя этот сервис помогает ускорить производственные процессы и повысить удовлетворенность разработчиков, он также приводит к увеличению числа ошибок в коде и нарушению принципов DRY («Не повторяй себя»).

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Рост популярности GitHub Copilot сопровождается увеличением количества кода, скопированного и вставленного из существующих источников, вместо его рефакторинга или повторного использования. Это создает проблемы для будущих разработчиков, которым приходится разбираться в хаотически структурированном и неоптимизированном коде, что может увеличить затраты времени на сопровождение проекта и усложнить его развитие.

В свете этих результатов, исследователи призывают к внимательному анализу и балансировке использования GitHub Copilot для минимизации негативного влияния на качество кода и обеспечения соответствия лучшим практикам разработки программного обеспечения.