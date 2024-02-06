Пока люди выстраиваются в очереди, чтобы приобрести или хотя бы опробовать Apple Vision Pro, Сэм Коль с YouTube-канала AppleTrack решил проверить новую гарнитуру смешанной реальности на прочность

Сэм Коль, ведущий YouTube-канала AppleTrack, провел серию экспериментов, чтобы проверить прочность и устойчивость гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. В течение 40 минут он намеренно сталкивался с различными поверхностями в своем доме, включая стены и мебель. Интересно, что он заметил отсутствие предупреждений об опасном приближении к объектам в режиме дополненной реальности, хотя такая функция присутствует в режиме полного погружения.

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Далее Коль начал бросать гарнитуру на деревянный пол с высоты до двух метров. Несмотря на это, фронтальное изогнутое стекло, защищающее внешний дисплей, осталось неповрежденным, что вызвало восхищение у зрителей. Однако, в результате одного из испытаний, правый динамик перестал работать, а при последующем падении треснула боковая рамка, связывающая гарнитуру с динамиками.





Удивительно, что даже после падения с высоты около 2,5 метра стекло Vision Pro осталось целым, но треснула боковая рамка динамика с другой стороны. Замечено также, что гарнитура продолжала работать, и даже левый динамик оставался функциональным. Только при экстремальном испытании, когда устройство было брошено с потолка, фронтальное стекло наконец-то треснуло. Однако выяснилось, что это было внешнее защитное стекло, под которым находился еще один слой защиты, остававшийся неповрежденным.

Этот эксперимент еще раз подчеркнул удивительную прочность гарнитуры Apple Vision Pro. Важно отметить, что самым уязвимым местом оказались не стекла, как многие предполагали, а боковые рамки, содержащие динамики. Это позволяет оценить тщательную разработку и инженерное мастерство, заложенные в этот продукт Apple, который продолжает демонстрировать выдающуюся надежность даже в условиях серьезных испытаний.